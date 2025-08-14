Nicola: “Sono arrivati i giocatori che volevo, ma dobbiamo completare il lavoro”

14/08/2025 | 18:25:22

Il tecnico della Cremonese Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Palermo: “Dobbiamo sempre avere l’ambizione di fare del nostro meglio, avere costantemente fame: per un professionista allenarsi a fare ciò non è semplice, ma per ora c’è stato. Da qui a fine mercato non so ancora cosa succederà. Sono arrivati i giocatori che volevamo, facevano parte della lista di nomi che abbiamo indicato. Il lavoro non è ancora completo, ma non vogliamo nemmeno scegliere per scegliere: i parametri di gioco sono tanti e tali da permetterci di sbagliare il meno possibile. Dovremo fare un campionato particolare, duro e nel quale serviranno tanto coraggio ed equilibrio emotivo. Vogliamo mostrare che i ragazzi giovani e forti in giro ci sono, ma vanno aspettati, aiutati e valorizzati”.

FOTO: Instagram Nicola