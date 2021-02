Nicola soddisfatto dal pareggio: “Incontravamo la squadra più in forma. Per salvarci dobbiamo fare punti contro chiunque”

Davide Nicola è soddisfatto per lo 0-0 ottenuto dalla sua squadra contro il Genoa. Così ha commentato a fine partita la prestazione dei granata ai microfoni di Sky Sport: “Incontravamo la squadra più in forma del campionato e riuscire a fare risultato è una cosa importante. Noi dobbiamo cercare di salvarci e per farlo devi essere pronto a raccogliere punti contro chiunque. Ogni cosa ha il suo momento di acquisizione, noi in questo momento siamo sulla strada per percepirci una squadra che deve salvarsi”.

Foto: sito ufficiale Udinese