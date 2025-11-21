Nicola: “Siamo soddisfatti per quanto raccolto. Vardy? Lui e Vazquez sono autentici esempi per gli altri e sanno rendere facile il difficile”

Il tecnico della Cremonese, Davide Nicola, ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Una squadra esiste perché c’è chi la segue, e noi sentiamo questa responsabilità, che è stimolo a dare il meglio e trasmettere bellezza e coinvolgimento. Quando fai ciò che piace, i tifosi si immedesimano nella squadra e si creano identità e spirito unitario. Poi, è chiaro, devono arrivare anche i risultati. Il mio primo bilancio in grigiorosso? Siamo contenti per i punti conquistati fin qui dai ragazzi, mai banali ma frutto di un grande lavoro. Io non guardo al risultato della singola partita, quella è meteorologia, ma ragiono per step, quando l’analisi può essere più approfondita, grazie anche all’aiuto di piattaforme in grado di ‘oggettivare’ il lavoro svolto. Siamo circa a un terzo del campionato, il primo step è quasi concluso e siamo soddisfatti per quanto raccolto. A che punto siamo? Abbiamo lavorato molto sull’identità che vogliamo proporre, servirà dimostrare che siamo anche continui. Il vero obiettivo è la strada che scegli per raggiungere i risultati. Ci stiamo focalizzando su questo: vogliamo dimostrare alla gente che intendiamo raggiungere un obiettivo importante, ma vogliamo farlo attraverso un’idea, che è quella di regalare emozioni. Vardy? Jamie e Vazquez sono i giocatori più rappresentativi per status e carriera, ma sono anche quelli che più impressionano per professionalità. Sono autentici esempi per gli altri e sanno rendere facile il difficile, una dote che appartiene solo ai grandi. Come tutti i professionisti che hanno raggiunto un certo livello sono dei magnifici facilitatori, semplificano la vita agli altri per la loro la capacità di capire al volo quel che serve e quando e di farlo, trascinando anche i compagni meno esperti.

