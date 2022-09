Nicola: “Siamo soddisfatti, il Var ha dimostrato che questo gioco ha credibilità”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Salernitana, Davide Nicola, ha analizzato il pareggio ottenuto con la Juventus: “Siamo molto soddisfatti della prestazione che abbiamo fatto, ci sarebbe dispiaciuto molto non portare a casa nulla. Il Var ha dimostrato che questo gioco ha credibilità. Dal momento che è intervenuto un calciatore per prendere la palla è fuorigioco. In alcune situazioni di ripartenza dovevamo essere abili e precisi per trovare un altro gol, la Salernitana è venuta a fare una partita per creare gioco e aggredire alto. Dobbiamo essere ambiziosi ma allo stesso tempo bisogna conservare l’umiltà per crescere. Nel campionato di A in questo momento storico è difficile fare risultato senza produrre gioco perché a lungo andare la qualità delle squadre ti può creare problemi. Proviamo ad attuare un gioco offensivo dall’inizio, siamo soddisfatti di quanto fatto oggi ma ci sono delle dinamiche da migliorare. Non faccio voli pindarici, questa è la strada per arrivare all’obiettivo che abbiamo e dobbiamo continuare. La bellezza di questo lavoro è che ogni settimana devi rimettere in gioco tutto, non ci si può mai sentire appagati“. Infine, ha commentato le caratteristiche della rosa della Salernitana: “Le caratteristiche della squadra sono tali per giocare in un certo modo, per attaccare gli spazi e creare gioco. Sono contento della prova di Daniliuc e di Piatek che erano alla prima da titolari e possono diventare importanti. Abbiamo bisogno di tutto il gruppo al top“.

Foto: Twitter Salernitana