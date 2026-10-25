Nicola: “Siamo arrabbiati, ma abbiamo i mezzi per salvarci”

25/10/2026 | 18:05:52

Le parole di Davide Nicola in conferenza stampa dopo la sconfitta di Genova: “Credo che l’umore a fine partita era di un’arrabbiatura abbastanza importante. Sappiamo analizzare le partite e ne abbiamo fatte due. Oggi avresti storto il naso con un pareggio e l’hai persa. Quando lavori su certe cose, rischi di perderne altre. Però non abbiamo rischiato, c’è stato un gran gol di Ellertsson e bisogna fargli i complimenti. Ho detto ai ragazzi di saper prendere tante facciate e continuare a lavorare come stiamo facendo. E noi siamo convinti che abbiamo i mezzi per salvarci”.

foto x venezia