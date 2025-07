Nicola si presenta alla Cremonese: “Ho scelto questo progetto per costruire qualcosa che duri nel tempo”

14/07/2025 | 15:16:55

Inizia la stagione in casa Cremonese che sarà in Serie A. Conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore, mister Davide Nicola, alla prima uscita ufficiale da tecnico dei grigiorossi. Ecco alcune delle battute riportate dai canali ufficiali del club: “Sono altamente motivato per due semplici motivi: la grande umiltà e determinazione con cui sono stato cercato e la piacevole scoperta di una realtà che conoscevo soltanto da fuori ma non avevo mai assaporato da dentro. Qui ci sono strutture, idee e potenzialità che sono state costruite nel tempo e i professionisti sono molto seri. Io mi muovo in base al mio sentire, alle mie emozioni, quando sento la pelle formicolare. Ed è quello che ho provato parlando con il Cavaliere Giovanni Arvedi. Conoscevo la sua importanza e il suo profilo, ma non ho mai avuto l’occasione di parlare con lui. Mi sono attivato subito, come se mi avesse fatto sentire già presente con grande naturalezza”.

“Sappiamo che ci aspetta un campionato difficile – ha proseguito Nicola in conferenza – e che dovremo valutare diversi aspetti con il direttore e la proprietà. Per adesso ho chiesto di non smuovere nulla, perché in questi dieci giorni voglio incontrare i ragazzi che ho a disposizione per allenarli, conoscere le loro potenzialità e scoprire se c’è la possibilità di valorizzare giocatori che hanno fatto bene. Non c’è nessuna fretta da questo punto di vista, c’è attenzione e consapevolezza che per la Serie A dovremo completarci con calciatori motivati, consapevoli che arriveranno in un ambiente che deve creare una storia diversa in termini di consolidamento”.

“Questa è la sfida che mi ha mosso. Vorrei costruire in maniera ragionata, umile e progressivamente ambiziosa insieme alle persone che mi hanno accolto così bene. Il primo step dev’essere il desiderio matto di mantenere la categoria. L’esperienza e la crescita ci aiuteranno a capire in che direzione andare: voi sapete benissimo che noi siamo qui ed esistiamo perché c’è chi ci guarda ed è fondamentale che la gente si appassioni all’obiettivo che vogliamo perseguire. Per questo sarà fondamentale incontrare i tifosi, conoscerci tutti per essere sulla stessa barca. Se siamo una cosa unica, si può fare”.

“Non ci si salva né alla prima né all’ultima giornata e i filotti di risultati, positivi o negativi che siano, non vanno interpretati in maniera definitiva. In Serie A è più facile perdere che vincere, ci saranno momenti in cui sembreremo spacciati, ma il problema sarà solo di chi lo penserà. Tutti abbiamo aspettative, in primis su noi stessi, ma io sono qui convinto di poter raggiungere questo obiettivo con la Cremonese”.

Foto: Instagram Nicola