Nicola: “Sanabria? Non dico di no, ma non dipende da me”

Manca sempre meno alla chiusura del calciomercato e sono ancora molte le squadra che hanno bisogno di rinforzi. Tra queste c’è sicuramente il Cagliari. A parlare di ciò, nella conferenza stampa di rito, è stato il tecnico Davide Nicola: “Il mercato? Sarò chiaro: sono partiti 4 giocatori e ne è arrivato soltanto uno, la società sa cosa serve. Per quanto riguarda Sanabria è un giocatore forte e che ho avuto la fortuna di allenare. Quando mi propongono un giocatore che ho già avuto non mi dicono mai di no. Non so sarà fattibile non dipende da me. La Lazio è una squadra molto forte. Loro puntano molto sul gioco già dalla linea difensiva e i mediani si inseriscono bene. Giocano di catena, crossano tanto, ma non ci discosteremo dalla nostra idea di gioco”.

FOTO: Instagram Cagliari