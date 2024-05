Nicola salva anche l’Empoli. La reazione social del tecnico

L’Empoli ha conquistato la salvezza con il gol di Niang in pieno recupero contro la Roma. Grande gioia per Davide Nicola, capace di realizzare un’altra grande impresa in panchina, subentrando in condizioni disperate o quasi. Sui suoi profili social l’allenatore ha pubblicato un post in cui si leggono due frasi. “Te lo prometto”, la prima che viene sbarrata come a cancellarla e seguita poi dalla giusta affermazione: “Te lo dimostro”.

Foto: Instagram Nicola