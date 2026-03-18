Nicola saluta sui social: “Desidero ringraziare la società per l’opportunità di guidare questa squadra”
18/03/2026 | 16:10:43
Davide Nicola ha commentato sui propri account social la fine dell’avventura con la Cremonese. Queste le sue parole:
“Si conclude oggi il mio percorso alla guida della US Cremonese in Serie A.
Desidero ringraziare la società per l’opportunità di guidare questa squadra in una stagione così impegnativa. È stato un percorso intenso, affrontato con dedizione e grande senso di responsabilità.
Un ringraziamento speciale va ai calciatori e a tutte le persone che operano all’interno del club con competenza e passione.
Un pensiero particolare è rivolto ai tifosi della Cremonese, che hanno sostenuto la squadra con attaccamento e rispetto per tutta la stagione.
Lascio con la convinzione che insieme saremmo potuti arrivare all’obiettivo.
Grazie a tutti”.
Foto: sito Cremonese