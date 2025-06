Nicola saluta il Cagliari: “Lascio qui un angolo di me, abbiamo reso le difficoltà un valore”

05/06/2025 | 10:22:44

Davide Nicola ha scritto una lettera ai tifosi del Cagliari dopo la fine della sua storia in Sardegna: “Alla famiglia rossoblù. Sedersi sulla panchina del Cagliari ha significato condividere ogni respiro di questa città: nell’entusiasmo che ti prende sin dalle prime luci dell’alba, nelle notti insonni prima di una sfida, nella delusione o nella gioia al fischio finale. Vi ringrazio perché mi avete restituito la passione di chi mette il cuore prima di ogni cosa, di chi non smette mai di lottare. Lascio un angolo di me in questa terra, e riparto con la leggerezza di chi sa che il vero orgoglio nasce dall’attaccamento genuino. Grazie per aver camminato con me, per aver reso ogni difficoltà un valore, ogni vittoria un’emozione che porterò sempre con me. Al presidente, al direttore, ai calciatori, a tutti i membri dello staff della società, ai nostri tifosi. A tutto il popolo sardo. Con infinita gratitudine, Davide Nicola”.

Fonte: Instagram Nicola