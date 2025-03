Nicola: “Ranieri è fonte d’ispirazione per ogni allenatore”

Davide Nicola, tecnico del Cagliari, ha presentato così il match contro la Roma ai microfoni di Dazn: “Non abbiamo Zappa, ma avevamo già lavorato con alternative diverse, cambiando il nostro modo di interpretare il gioco. Tanti hanno giocato troppo, Zappa è un recupero forzato ma volevamo far rifiatare qualcuno. Ranieri? È fonte d’ispirazione per la qualità della persona, per come si pone, per come sa parlare con rispetto. E ovviamente per la sua enorme e grande carriera da allenatore, in grado di saper far giocare la squadra, raggiungere i risultati e adattarsi al contesto. Tutti vorrebbero imitarlo”.

