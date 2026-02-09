Nicola: “Presi dei gol evitabili, ci servirebbe un po’ di strafottenza”

09/02/2026

Il tecnico della Cremonese Davide Nicola ha analizzato in conferenza stampa la sconfitta contro l’Atalanta: “Visto il cammino della recente Atalanta, è stata una partita tosta e ben giocata soprattutto nel secondo tempo. Mi interessa quello spirito lì, potevamo riaprirla anche un po’ prima. Abbiamo avuto un’occasione con Thorsby e una con Djuric, abbiamo portato più giocatori in area. E diventa più difficile per gli avversari. Sapevamo poi di avere davanti una squadra forte. Nel primo tempo, un po’ per caratteristiche abbiamo pagato, Bonazzoli e Vardy stanno spendendo energie da moltissimo tempo. Djuric non aveva più minuti di quelli che ha fatto, e siamo contenti anche del recupero di Sanabria. Sono contento di Maleh, Thorsby: hanno chiaro l’obiettivo in testa, bisogna fare partite come il nostro secondo tempo di stasera. Serve essere un po’ meno preoccupati. Abbiamo preso due gol forse evitabili, serve ancora un po’ di strafottenza che ci faccia capire che dobbiamo giocarcela”.

