Nicola: “Potevamo ottenere di più, a volte siamo ingenui”

08/01/2026 | 21:30:32

Davide Nicola, tecnico della Cremonese, ai microfoni di Dazn: “Avevamo davanti una squadra tosta, che conosco bene. Abbiamo fatto la partita che sapevamo di poter fare. Questa è una squadra che ama giocare, che non si basa solo su forza fisica e generosità. A volte siamo un po’ ingenui, e dobbiamo migliorare molto sotto questo punto di vista. Sono soddisfatto della prestazione, e credo che avremo meritato la vittoria, specie in virtù dell’ultima occasione. Nel corso di queste 18 partite non siamo sempre riusciti a difenderci con i tempi giusti. Quando lavoriamo nello spazio con troppe coperture, non riusciamo ad essere molto efficaci. Oggi avevamo di fronte degli attaccanti che sapevano come intimorirci”.

foto insta nicola