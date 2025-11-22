Nicola: “Possiamo giocarcela con la Roma, siamo consapevoli. Bonazzoli ha qualità immensa”

22/11/2025 | 15:40:48

Il tecnico della Cremonese Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Roma: “Parliamo di una grandissima realtà, in più Gasperini è uno dei migliori allenatori in circolazione da tantissimi anni, forse il vero innovatore di questo ultimo periodo. Ma come ho avuto modo di dire, anche se siamo piccoli vogliamo essere testardi: avendo la miglior difesa del campionato potrebbe sembrare che non ci siano i presupposti per creare loro problemi, ma nelle partite che ho visto penso che ci siano le possibilità di creare dei fastidi e noi vogliamo farlo: bisogna andare in campo con convinzione massima e la scintilla in corpo che ti faccia pensare di essere competitivo. Abbiamo lavorato con la voglia di poterci misurare contro a prima in classifica, consapevoli del loro valore. Bonazzoli? Lui è l’esempio classico di giocatore con una qualità immensa e che ha maturato la sua consapevolezza in un ambiente giusto come Cremona, già dall’anno scorso. Si tratta di un giocatore che si conosce bene, sa cosa vuole e ha equilibrio fuori e dentro dal campo, deve andare avanti così”.

Fonte: Instagram Nicola