Nicola: “Per me sarebbe un piacere continuare, ho dimostrato di essere da Toro. Domani giocherà la formazione migliore”

Il tecnico del Torino Davide Nicola, in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro il Benevento, si è soffermato sul suo futuro. “Questo lavoro non possono farlo tutti, bisogna avere capacità di distacco da ciò che ti gira attorno. Non mi dà fastidio che si legga nomi sul giornale, chiunque ambirebbe ad allenare il Torino. Non è un problema, ma io ho dimostrato di essere da Toro. Colloquio con il presidente? Da lunedì in poi, ci sarà l’incontro con presidente e direttore. Ora non avrei la voglia di dedicare energie in questo contesto, mi interessa solo la partita di domani. Nei quattro mesi in cui sono stato qui, ho avuto presenza da parte della società. Ho parlato spesso con presidente e direttore, ci siamo confrontati e non mi sono mai sentito da solo. Ho le mie idee e la mia metodologia, per me sarebbe un piacere continuare qui ed esporrò alla società ciò che penso”.

Infine aggiunge: “Domani è la partita più importante. Raggiunto obiettivo, me ne pongo un altro: vogliamo agganciare altre squadre e giocare con entusiasmo. E’ il momento di porsi un altro obiettivo, domani vorremmo giocare da Toro. Formazione? Sarà la migliore possibile. Dopo i feedback dello staff, faremo la valutazioni. Crediamo che sia un impegno e un obiettivo importante, vogliamo agganciare altre squadre”.

FOTO: Twitter Torino