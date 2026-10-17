Nicola: “Per ciò che ha creato il Napoli potevamo anche non vincere. Andava trovato l’equilibrio giusto”

17/10/2026 | 17:29:05

Davide Nicola commenta la vittoria contro il Napoli a DAZN: “Dovevamo trovare l’equilibrio giusto per fare risultati. L’interpretazione delle palle inattive mi ha stupito, l’abbiamo fatta bene. Bisogna essere sempre obiettivi: potevamo non vincere per ciò che ha creato il Napoli. Noi dovevamo avere un ordine che ci permettesse di essere più competitivi. Non mi fa impazzire parlare del singolo calciatore, ma Akor Adams è venuto con la voglia di dare una mano. Ha personalità e ha margini di miglioramenti pazzeschi”.

Foto: Instagram Venezia