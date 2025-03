Nicola: “Pareggio giusto, un tempo a testa. Dobbiamo gestire meglio la palla”

Davide Nicola, allenatore del Cagliari, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro il Genoa.

Queste le sue parole: “Siamo rientrati con la convinzione di rialzare il baricentro. C’è stata una spesa di energia, soprattutto nella prima mezz’ora. Ci siamo divisi i tempi, il risultato credo sia giusto per quanto visto in campo. Siamo partiti per andare nella loro metà campo, siamo stati impreparati su quel filtrante: analizzeremo questo aspetto, sicuramente i ragazzi hanno fatto una partita tosta contro un avversario che ha scelte e ha fisicità”.

Dopo il gol subito, la squadra non ha risposto al meglio.

“Ovviamente, quando giochiamo in casa c’è sempre la voglia di rendere grati i tifosi cercando di aggredire. Nelle ultime tre partite, abbiamo affrontato Atalanta, Juventus e Bologna, preparando gare per difendere e ripartire. Oggi invece abbiamo cambiato strategia contro un diretto concorrente: abbiamo aggredito alti, quindi si concede qualcosa dal punto di vista della profondità. Come a Bologna, abbiamo perso l’equilibrio per la frenesia di dover riprendere immediatamente la gara. Ora che stiamo inserendo la strategia di aggredire alti, alternandolo con il palleggio, cercheremo sempre di migliorare”.

C’è stato un dialogo con Vieira?

“Ci siamo detti, in pochi minuti, diverse cose interessanti. Mi piace il suo modo di porsi, non è mai sopra le righe ed è sempre un piacere parlare con lui”.

Il difesa qualcosa da migliorare?

“Quando prendi un gol così, si può fare sempre qualcosa in più. I ragazzi lo sanno e arriveremo a fare partite in cui reggeremo per più di mezz’ora: gli avversari sono forti, noi abbiamo qualità e difetti come tutti. Una delle manovre più interessanti l’abbiamo vista sul gol annullato, attaccando lo spazio centrale. Dovremo verticalizzare, cercando magari di raccogliere una seconda palla. Poi dovremo avere un palleggio più qualitativo e più ragionato. I ragazzi hanno fatto bene e lavoreremo nei prossimi giorni per seguire l’obiettivo”.

Foto: sito Cagliari