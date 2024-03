Nicola: “Pagato caro quel poco che abbiamo concesso. Dobbiamo essere consapevoli che ci dovremo sudare tutto”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico dell’Empoli, Davide Nicola, ha così parlato dopo la sconfitta per 1-0 contro il Milan: “Abbiamo pagato caro quel poco che abbiamo concesso. Io devo fare i complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una partita straordinaria. Sapevamo che il Milan poteva iniziare molto forte. Siamo sempre stati molto attenti e dinamici, cercando di rimanere corti. Sapevamo di dover interpretare la partita in un certo modo, spendere molto nei duelli fisici. Loro sono molto abili a giocare tra le linee. Nel secondo tempo secondo me abbiamo fatto molto meglio, anche concedendo qualcosa in più. Dispiace per il gol subìto, anche per l’infortunio di Ismajli. Siamo consapevoli che questa è una squadra forte, e che noi per poter continuare il nostro percorso non possiamo fare altro che dare tutti noi stessi.”

Poi ha proseguito: “La risposta dei ragazzi che hanno avuto la capacità di giocare aiutandosi anche nella fase di non possesso, dimostrando anche coraggio nel secondo tempo e dimostrando di poterla fare noi la partita e trovando anche due-tre occasioni. Il Milan non ci ha concesso molto, ma anche noi non abbiamo concesso molto a loro. Anche in un momento in cui stiamo recuperando alcuni giocatori, che magari non hanno ancora i 90 minuti, dobbiamo essere consapevoli che l’unica strada per raggiungere il nostro obiettivo è questa. I ragazzi hanno fatto già molto ma c’è ancora molto da fare perché arrivano degli scontri importanti. Dobbiamo rimanere leggeri emotivamente, ma determinati in campo.”

Sull’alternanza degli attaccanti: “La scorsa partita era puramente un discorso tattico, serviva un interprete che potesse sottrarsi alla marcatura del Cagliari. Stiamo cercando di recuperare tutti, adesso si rigioca venerdì. Niang sta facendo un recupero della forma importante, deve diventare un punto di riferimento e deve essere nelle condizioni di poter esprimere le sue qualità. Ci dà quello sviluppo di gioco che è fondamentale e i presupposti per creare occasioni. Oggi ha fatto una prestazione importante, arrivando anche da un periodo in cui non si allenava molto. Abbiamo la necessità di recuperare tutti al top, manca ancora Caputo. Queste partite dimostrano che abbiamo bisogno di tutti al 100%”.

Infine, sulla classifica: “Questo campionato sta dimostrando un grande equilibrio dietro, sono molte le squadre coinvolte e questo rende tutto molto interessante. Noi soltanto per agganciare il gruppone abbiamo dovuto fare qualcosa di straordinario, adesso dovremo fare qualcosa di altrettanto straordinario per raggiungere la quota salvezza. Poi ci sono momenti in cui si incontrano squadre dal potenziale superiore, o squadre che si giocano un posto salvezza. Dobbiamo essere consapevoli che ci dovremo sudare tutto”.

Foto: Instagram Empoli