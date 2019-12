Nicola nuovo allenatore del Genoa: ora è anche ufficiale

Davide Nicola è il nuovo allenatore del Genoa, tutto come previsto e raccontato il 24 dicembre e nelle scorse ore. Nella giornata di ieri l’ex tecnico di Crotone e Udinese è arrivato in città, subito dopo è arrivata anche la firma sul contratto: sei mesi più opzione di rinnovo in caso di salvezza. In mattinata lo stesso Nicola ha raggiunto il centro sportivo rossoblù di Pegli, pronto ad iniziare la sua nuova esperienza al Genoa dopo quella da calciatore. E pochi minuti fa è arrivato anche l’annuncio ufficiale del Grifone, di seguito il comunicato: “Il Genoa Cricket and Football Club comunica di avere formalizzato il cambio di conduzione tecnica in prima squadra. L’incarico è stato affidato all’allenatore Davide Nicola, ex giocatore rossoblù negli anni Novanta (166 presenze in campionato), vincitore di una Coppa Anglo-Italiana allo stadio di Wembley. Davide Nicola ha esercitato da allenatore in cinque club italiani (Udinese, Crotone, Bari, Livorno e Lumezzane) e domenica dirigerà il primo allenamento al Centro Sportivo G.Signorini. La Società ringrazia mister Thiago Motta per la dedizione profusa durante la sua esperienza”.

Foto: Twitter ufficiale Genoa