Nicola: “Non sono il mago di nulla, servirà equilibrio per salvare il Venezia”

16/10/2026 | 15:39:24

Le parole di Davide Nicola in conferenza stampa: “La parola chiave è equilibrio per salvarci. Dobbiamo trovare l’identità che ci permetta di essere competitivi e arrivare ai risultati. Non mi piace dire che servirà tempo. In Serie A ci sono squadre che cambiano continuamente e nella stessa partita si possono avere due o tre interpretazioni diverse: per questo parlo di flessibilità. Non mi definisco il mago di nulla. Semplicemente organizzo e mi pongo obiettivi. I risultati sono frutto di queste cose. Il punto fondamentale è stato nella dimostrazione del club di credere nel sottoscritto e in quello che posso portare”.

foto x venezia