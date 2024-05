Nicola: “Non ci si salva più con 31 punti. Luperto? Può giocare in palcoscenici superiori”

Il tecnico dell’Empoli Davide Nicola ha parlato così nella conferenza stampa postpartita di Lazio-Empoli:

“Sono soddisfatto della prestazione, come si dice spesso oggi è mancato solo il gol e visto anche quanto espresso l’Empoli lo avrebbe meritato. A me quello che interessa ora è preparare la prossima partita, noi siamo venuti per cercare il risultato poi eravamo consapevoli della qualità della Lazio. L’Empoli ha fatto la partita che doveva fare, possiamo essere più cinici e precisi sotto rete perché il gol è quello che ti permette di vincere le partite e dobbiamo migliorare. Ci vuole comunque equilibrio, non dobbiamo perdere la spensieratezza. Non ho un algoritmo per la salvezza. Dobbiamo continuare a lavorare, non sappiamo ancora quale possa essere la quota salvezza che ahimé si è alzata. Non ci si salva più con 31 punti ma ne serviranno di più. Io mantengo il focus sulla presparazione della partita nella settimana. Le partite vanno vissute come ogni settimana, io dubito che la prossima partita sarà decisiva per la salvezza, ma sarà molto importante per capire quanti punti serviranno per salvarci”.

Foto: Instagram Empoli