Nicola: “Non cerchiamo scuse, la prestazione non mi è dispiaciuta. Non siamo stati lucidi alla fine”

Davide Nicola, allenatore del Torino, ha così commentato la sconfitta dei suoi contro il Crotone nello scontro diretto. Queste le sue parole a Sky Sport: “Più che le partite pesa la settimana d’allenamento mancata, la prestazione di oggi non mi è dispiaciuta, ho visto una squadra vogliosa di fare il risultato. Certe situazioni non le abbiamo gestite benissimo, ma fa parte del gioco, dopo la traversa di Bonazzoli non siamo stati lucidi e anche nella parte finale, invece bisogna restare sempre lucidi. Il quarto gol non lo possiamo prendere in quel modo, detto che comunque il passivo è troppo pesante per quanto mostrato”.

Foto: sito torino