Nicola: “Non c’è un problema di gol, stasera Skorupski ha fatto più parate di Stankovic”

27/11/2026 | 23:20:27

Le parole del tecnico del Venezia Davide Nicola in conferenza stampa: “Abbiamo fatto una grande partita. Dal mio arrivo abbiamo incontrato Napoli, Inter, Juventus, Como, Bologna. Il Venezia sta acquisendo fluidità da una fase all’altra. Non c’è un problema del gol, ma il Venezia lotta per un obiettivo molto chiaro. Dobbiamo essere bravi a costruirci i numeri. Skorupski penso abbia fatto più parate di Stankovic”.

foto x venezia