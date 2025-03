Nicola: “Mina ha raggiunto una continuità che prima non aveva”

Il Cagliari domani sera giocherà l’anticipo della 28ª giornata di campionato contro il Genoa. Davide Nicola nella conferenza pre partita ha analizzato vari temi.

“È arrivato da un contesto diverso. Si è preferito lavorare con carichi appropriati, non eccessivi. Credo che è nella condizione di poter giocare anche dal primo minuto. Nelle scorse partite ha avuto un po’ di minutaggio. Ci ha dato l’opportunità di sperimentare delle strategie. Ha una tecnica importante, predilige la fascia sinistra”.

“Sta bene come tutti gli altri. Ci manca poco per tirare fuori le nostre reali capacità. Lui, come gli altri, lavora tanto per questo fine. Ha raggiunto una continuità che prima non aveva”.

“Il Genoa ha migliorato molto nella fase di non possesso con l’arrivo di Vieira. Attacca in un modo e difende in un’altra. Ha totalizzato ben sei clean sheet, dato molto importante. Non sono mai irruenti, e durante il possesso sanno costruire con tre elementi. Pur non producendo tantissimo, riescono ad ottenere risultati”.

Foto: Cagliari instagram