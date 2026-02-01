Nicola: “Mercato? Vogliamo costruire qualcosa con delle idee, intanto abbiamo fatto giocare Maleh e Djuric”

01/02/2026 | 20:31:12

Il tecnico della Cremonese Davide Nicola ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro i nerazzurri:”L’Inter è una squadra fortissima, con grande qualità e soluzioni. Siamo riusciti a fare la partita giusta, con lo spirito che volevamo mettere in campo. Siamo stati presenti, abbiamo fatto giocare Maleh e Djuric arrivati dal mercato. Mi è piaciuto molto lo spirito, peccato perché si poteva trovare il gol, avremmo anche meritato. Quando uno vuole fare un passo in avanti e incontra l’Inter non è mai facile, abbiamo dimostrato voglia di fare, dobbiamo diventare più mestieranti perché in alcuni momenti bisogna essere sul pezzo e nei due gol potevamo fare meglio. Audero? L’episodio si commenta da solo, sottolineo la sportività di Audero che ha avuto un contraccolpo, si è dimostrato un uomo e ma questo fa impazzire. I nostri tifosi sono intelligenti, ed è giusto dare merito anche a loro, sanno quanto è difficile raggiungere l’obiettivo salvezza, che vale tanto per loro, per noi, per il presidente. Vogliamo costruire qualcosa con delle idee e dimostrare di essere competitivi anche in futuro, serve un passo alla volta”.

Foto: sito Cremonese