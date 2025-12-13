Nicola: “Mano di Simeone aumenta l’ingombro. Andava sanzionata da regolamento”

13/12/2025 | 17:38:18

Il tecnico della Cremonese Davide Nicola ha parlato in conferenza dopo la sconfitta contro il Torino: “L’ho vista la situazione, ma come sempre dico la mia idea e accetto. Da regolamento, per me doveva essere sanzionato e ha aumentato l’ingombro. Per me era da sanzionare, ma non è stato fatto e lo accettiamo. Dobbiamo aumentare esperienza e mentalità, giocare qui contro il Toro non è facile e loro hanno qualità importanti altrimenti non avrebbero fatto cinque clean-sheet. Non abbiamo prodotto molto? Nemmeno il Toro. Hanno fatto qualche ripartenza quando avevamo diversi attaccanti puri, ma a me va bene”.

foto sito cremonese