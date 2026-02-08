Nicola: “Maleh e Thorsby si sono integrati bene. Recuperati Sanabria e Payero”

08/02/2026 | 15:41:30

Il tecnico della Cremonese Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Atalanta: “Maleh e Thorsby si sono già integrati e sono abili e arruolati, Djuric ci ha dato soluzioni e caratteristiche che non avevamo, abbiamo recuperato Sanabria e Payero si è allenato con il gruppo per la seconda settimana consecutiva. Per Collocolo serve ancora un po’ di pazienza, ma piano piano stiamo arrivando a recuperare tutti e avere le giuste risorse anche a gara in corso”.

Foto: sito Cremonese