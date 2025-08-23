Nicola: “Mai rinunciato a fare la nostra partita. Gol di Bonazzoli nelle sue corde”

Davide Nicola, dopo la vittoria con il Milan, così ha commentato la partita a DAZN: “In fase difensiva dovevamo essere abili a non schiacciarci troppo. Non abbiamo mai rinunciato a fare la nostra partita. l’abbiamo costruita anche con la panchina e andiamo avanti lavorando seriamente. Su Bonazzoli: “ Federico ha questi gol nelle corde, a Salerno. Dovrà magari poi spiegarci perché ha smesso. Oggi ha avuto un atteggiamento da professionista: deve valere sia quando si gioca, sia quando non si gioca. Avremo bisogno di tutti per la stagione che ci sarà, tanto lavoro e tanta umiltà”.

Foto: Instagram Nicola