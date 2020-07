Nicola: “Lecce? Vogliamo prenderci la salvezza. Stiamo vivendo il momento clou”

Il tecnico del Genoa, Nicola, ha presentato quest’oggi in conferenza stampa la sfida salvezza contro il Genoa in programma domani. Ecco le sue parole: “Vogliamo andare a prenderci quello che ci meritiamo. Il lavoro che stiamo facendo è tanto, ci stiamo mettendo passione. Abbiamo dimostrato di poter arrivare alla salvezza e in questo finale ci serve massimo entusiasmo, col Lecce possiamo fare risultato. Questa è la gara più importante perché è quella che ci dà la possibilità di arrivare prima al nostro obiettivo. Stiamo vivendo il momento clou, dobbiamo avere consapevolezza e voglia. Se giochiamo da squadra per 95 minuti, possiamo mettere in difficoltà chiunque”.

FOTO: Twitter Genoa