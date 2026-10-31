Nicola: “L’arbitro contro l’Inter? Non mi interessano le polemiche. Fabregas sta facendo un lavoro pazzesco”

31/10/2026 | 14:50:20

Davide Nicola presenta la sfida contro il Como, in programma domenica alle 12:30.

Sulla sconfitta contro l’Inter e sulle polemiche arbitrali: “Anche se due gol all’Inter li abbiamo fatti, serve migliorare la sincronia nell’attacco alla linea per essere meno frenetici quando c’è lo spazio per fare il movimento giusto. In questo momento per me c’è più la soddisfazione per ciò che sto vedendo e con la velocità in cui sta accadendo. In base a cosa è successo con l’Inter potevamo rimediare, non voglio polemiche. Non mi interessa neanche fare la parte del buon samaritano: dico quello che penso”.

Sul Como: “Domani sarà fondamentale chi entrerà a partita in corso. Il Como è una grandissima squadra, ma come interpretazione ha un modo di stare in campo diverso. Lavora in un modo diverso nelle due fasi. È una squadra abile a mantenere i reparti stretti fra di loro, a riaggredire, a creare una pressione sul lato palla. Questa vicinanza fra i reparti li aiuta nel palleggio. Fabregas ha fatto e sta facendo un lavoro pazzesco”.

Sul centrocampo: “Sì, cambierò qualcosa ma nel rispetto della continuità devo valutare, quando si gioca così non posso dirlo perché sto aspettando l’ultimo giorno per capire la condizione dei vari giocatori”.

Foto: Sito Venezia