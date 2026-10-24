Nicola: “La vittoria con il Napoli gratifica, ora serve continuità”

24/10/2026 | 13:39:32

Davide Nicola si gode il successo ottenuto contro il Napoli e guarda avanti con l’obiettivo di dare continuità al percorso del Venezia. Il tecnico arancioneroverde, arrivato da poco sulla panchina lagunare, ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dalla squadra nei primi giorni insieme, evidenziando la disponibilità mostrata dal gruppo.”Sono stanco della narrativa che si fa, secondo me i ragazzi mi hanno dato una grandissima mano ha spiegato Nicola dopo la vittoria contro gli azzurri. “Non era facile perché abbiamo avuto due giorni, ma mi hanno dato disponibilità nel fare più di due allenamenti”. Un aspetto che ha permesso alla squadra di trovare subito un equilibrio, necessario per affrontare un avversario ricco di qualità.L’allenatore ha poi analizzato la prestazione del Venezia, soffermandosi soprattutto sull’organizzazione tattica: “Abbiamo trovato l’equilibrio che ci permettesse di essere competitivi. Il Napoli ci ha agevolato, perché avendo qualità, potevamo applicarci e avere distanza giusta tra i reparti”. Importante anche il lavoro difensivo sui calci piazzati: “Abbiamo difeso anche bene sui calci piazzati, non era facile passare da uomo a zona”.Nicola non ha nascosto che la partita avrebbe potuto prendere una piega diversa, riconoscendo i meriti degli avversari: “Sono partite in cui bisogna essere realisti, potevamo anche non vincerla per ciò che ha fatto il Napoli”. Il tecnico ha però evidenziato la necessità di mantenere ordine e attenzione: “Avevamo bisogno di ordine tecnico tattico che ci permettesse di essere più competitivi. Poi quando ti concentri più su un aspetto rischi di perderne un altro”.Il percorso è appena iniziato e l’obiettivo è continuare a crescere attraverso il lavoro quotidiano. “Adesso dovremo rimanere all’interno del processo di lavoro», ha aggiunto Nicola, consapevole che ci siano ancora margini di miglioramento: “Oggi potevamo forse sfruttare meglio delle situazioni e magari arriveremo a farlo”.Infine, un passaggio su Akor Adams. Senza soffermarsi esclusivamente sul rendimento del singolo, l’allenatore ha voluto difendere il lavoro dell’attaccante: “Non mi piace parlare del singolo all’interno di un gruppo. Ognuno ha delle qualità, la nostra gente ci ha aiutato per tutta la partita, lui ha fatto degli errorini ma ci mette l’anima e ha delle qualità importantissime. Aiuta la squadra. Ha dei margini di miglioramenti pazzeschi”.

Foto: instagram Nicola