Nicola: “La squadra mi ha emozionato. Ci sono margini di miglioramento, possiamo fare di più”

Queste le parole di Davide Nicola, allenatore del Genoa, ai microfoni di Dazn e in conferenza stampa dopo la sconfitta per 3-2 contro la Lazio: “Dobbiamo essere orgogliosi e arrabbiati perché, nonostante una squadra molto forte, si poteva strappare un punto. Oggi è più l’emozione perché la squadra mi ha emozionato fortemente e poi perché la reazione della nostra gente mi ha reso particolarmente orgoglioso. Non si può aprire la testa se non si apre il cuore, come disse Platone e mai detto fu più così corretto. Ma non troviamo scuse, ci sono molti margini di miglioramento. Possiamo fare di più. Sono convinto che con questa simbiosi possiamo fare grandi cose e non dobbiamo accontentarci. Dobbiamo essere consapevoli che oggi abbiamo perso qualcosa”.

Foto: Twitter ufficiale Genoa