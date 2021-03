Nicola: “La Samp è forte, serve attenzione. Voglio la consapevolezza di far bene dal primo minuto”

Davide Nicola, tecnico del Torino, ha presentato così in conferenza stampa la gara contro la Sampdoria:

Quanto può incidere il successo ottenuto contro il Sassuolo?

“Rimango fedele ai miei principi: l’abbiamo chiusa e commentata, ora pensiamo alla Samp che è forte e sarà una partita difficile. Dobbiamo concentrarci sul prossimo impegno. Sono tosti, giocano in ampiezza e bravi nelle seconde palle, serve una prestazione attenta”.

Come si spiega i momenti della squadra nella singola squadra?

“Non molliamo mai, anche se commettiamo alcuni errori specialmente all’inizio. Possiamo cambiare pelle e modulo, è una forza: dobbiamo essere più coscienti del fatto di non aspettare episodi negativi per cominciare a fare bene”.

Cosa manca per cominciare bene e non dover sempre rimontare?

“C’è stata una costante di rimonta nella mia gestione, è un dato che dimostra la volontà di crederci e non mollare mai. Nell’ultimo quarto d’ora saltano un po’ gli schemi, quindi non mi interessa il minutaggio dei gol ma la consapevolezza di fare bene dal primo minuto”.