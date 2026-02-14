Nicola: “La salvezza renderebbe felice tutta Cremona. Vandeputte ci sarà”

14/02/2026 | 18:03:30

Il tecnico della Cremonese Davide Nicola ha parlato alla vigilia della sfida contro il Genoa in conferenza stampa: “Sappiamo che raggiungendo il nostro obiettivo renderemmo felici sia noi che una città intera, e ogni partita è un’occasione per fare un passo in avanti. Spirito e organizzazione, così come l’equilibrio e l’energia, sono fondamentali per raggiungere i propri obiettivi. Accettare questi rischi fa parte dello sport e della vita di tutti noi, anche in questi momenti. Vandeputte si è aggregato al gruppo e quindi ci sarà, il mercato ci ha dato una mano sia a livello numerico che di intraprendenza”.

Foto: sito Cremonese