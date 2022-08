Nicola: “La Salernitana ha bisogno di un attaccante? Non parlo di mercato, chiedetelo al ds”

La Salernitana di Nicola produce, tira ma non va in gol. E nonostante il campionato sia ancora all’inizio e c’è tutto il tempo per invertire il trend, l’argomento è stato trattato in conferenza stampa. Davide Nicola, sulla necessità di acquistare un altro attaccante, ha spiegato: “Non mi piace parlare di mercato il giorno prima di una partita, dovete parlarne col direttore sportivo. Un allenatore è concentrato esclusivamente su una gara importantissima, a cospetto del nostro pubblico. Una volta che alcuni calciatori cresceranno sul piano fisico, vedrete un’altra Salernitana. Sono gasato e concentrato perché so quanti margini di miglioramento abbiamo”.

Foto: Sito Salernitana