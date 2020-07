Nicola: “La partita di domani è importantissima. Gattuso? Mi piace come si pone”

Intervistato dal canale ufficiale del club, Davide Nicola, tecnico del Genoa, ha così parlato in vista della gara di domani contro il Napoli: “Tanti elogi, la voglia di recuperare le partite l’abbiamo dimostrata già più di una volta. I ragazzi si stanno impegnando a fondo, abbiamo guadagnato due punti in più. Non ci accontentiamo mai e vogliamo migliorare. C’è anche poco tempo per lavorare magari su certe cose e ti alleni giocando. L’equilibrio sta nel fatto che dobbiamo in quello che dobbiamo fare senza ascoltare qualcosa che non ci serve. Le critiche costruttive, quelle sì, servono eccome. La squadra sta bene e ha lavorato bene. Possiamo fare meglio tutti noi come timing nelle fasi di gioco. La cosa importante è continuare a lavorare. Io credo che la costanza sia la virtù più importante per chi fa il nostro lavoro. Noi poniamo sempre gli obiettivi sulla crescita e sul nostro percorso. E’ l’unico modo che abbiamo per poter esser consapevoli di voler migliorare per raggiungere l’obiettivo che vogliamo raggiungere. Da questo punto di vista per noi è importantissima la gara con il Napoli perché è un’altra partita che ci permette di cogliere l’occasione di sapere che cosa dobbiamo fare, come farlo meglio e di proporre quello che vogliamo proporre. Gattuso? Ho guardato come si pone, guardo il suo atteggiamento nel dirigere. A me Rino sta molto simpatico, mi piace il suo essere focoso perché in parte lo riconosco anche in me. Mi piace come si pone, per la semplicità e per ciò che dice.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Genoa FC