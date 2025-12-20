Nicola: “La Lazio è una squadra vera, forte. La gara di oggi va affrontata con chi gioca e con chi subentra”

20/12/2025 | 17:56:35

Il tecnico della Cremonese, Davide Nicola, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dall’inizio del match contro la Lazio. Queste le sue parole:

“Le oltre 400 panchine? Se non me lo diceva lei, non lo sapevo. Non mi interessa, l’importante è andare avanti. Cosa fare per infastidire la Lazio? Loro sono una squadra vera, forte, bisogna essere molto abili. Bisogna avere piacere, con o senza palla. Jonhsen al posto di Zerbin? Non cambia nulla per l’idea che abbiamo, cambiano le caratteristiche in certi movimenti e non tutti hanno i novanta minuti. La gara di oggi va affrontata con chi gioca e con chi subentra”.

Foto: sito Cremonese