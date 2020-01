Nicola: “Impressioni positive, dobbiamo prendere coscienza della situazione e uscirne con voglia e passione”

Il neo allenatore del Genoa, Davide Nicola, ha tenuto la prima conferenza stampa da rossoblù alla vigilia del delicato match di campionato contro il Sassuolo: “E’ il quinto giorno qui, le impressioni sono assolutamente positive. Arrivo in modo semplice per lo spirito di appartenenza che provo per questa piazza e per questa gente. Il momento è delicato, ma ci deve dare una spinta per compiere qualcosa di importante“.

Ambiente Genoa

“L’ambiente è cambiato, ma la passione è la stessa. Ho visto un ambiente dove ci sono stati investimenti importanti per avere ciò di cui il calcio moderno necessita. Dobbiamo far sì che questo sia una risorsa importante per noi”.

Genoa come Crotone?

“Sono situazioni diverse. A Crotone la squadra era inesperta e doveva prendere coscienza delle sue qualità nella categoria. Quello che fece la differenza è stata la grande capacità mentale. Non dobbiamo prendere in giro nessuno e credo che il miglior modo di essere produttivi è prendere coscienza della situazione. E’ come far finta di ripartire da zero: un mini-campionato dove dobbiamo farci trovare pronti”.

Momento Genoa

“Per ora posso dare solo un’idea che ho maturato da fuori. Ci sono giocatori con qualità importanti però i dati non mentono. E’ una squadra che ha cambiato molti modi di stare in campo pur di stare nelle stesse potenzialità. C’è l’indole di proporre gioco ma non un vero e proprio equilibrio. E’ chiaro che 35 gol subiti sono troppi, 17 fatti non sono molti, ma il Milan con gli stessi gol fatti ha 10 punti in più. Ho visto una squadra vogliosa e che si è messa a disposizione. Non saremo perfetti, ci saranno cose che in cinque giorni non cambi ma non ci si deve focalizzare sui difetti. Dobbiamo guardare i nostri pregi e fare una strategia per i giocatori che abbiamo”.

Obiettivo: rialzarsi

“Arrivo in un club storico e glorioso che rappresenta per me un momento di crescita dell’uomo. E’ normale che ritornano alla mente ricordi e aneddoti. Non potete immaginare quanto mi senti onorato di allenare questo club. Abbiamo la possibilità di fare tre partite e serviranno anche a fare una valutazione complessiva di tutta la rosa. Non sono un allenatore che ha un’idea sola ma ho i miei principi. Io voglio conquistare spazi e arrivare in area di rigore mantenendo un equilibrio quando si attacca e quando si difende. Abbiamo bisogno di un’assoluta consapevolezza da parte di tutto il gruppo di lavoro ma si sono messi tutti a disposizione”.

Schone

“Nessuno è fuori contesto se non si vuole essere fuori contesto. E’ chiaro che arriva il terzo allenatore che ha delle idee precise. Di sicuro si tratta di un giocatore con qualità ma a me interessa le priorità della squadra. Io guardo l’avversario che si deve incontrare e la necessità di fare una partita con grande equilibrio, un ordine impressionante: non è importante chi ci sarà”.

I nuovi

“Sono stato molto chiaro con i giocatori. Siamo nella condizione di valutare gli effettivi. Poi c’è stato un confronto con la società ma per me ora è importante la gara con il Sassuolo. Sono curioso di vedere i frutti del lavoro di questi cinque giorni. Vogliamo partire azzerando tutto con una spinta diversa di quanto fatto finora. Le scelte le vedremo dopo l’allenamento di oggi”.

Questione portiere

“Abbiamo sicuramente due grandi portieri ma io non giro intorno a tante cose. Farò le scelte domani, le dirò agli interessati e saranno definitive”.

Sul Sassuolo

“Mi aspetto una squadra in crescita, con una sua fisionomia. E’ una squadra che gioca e ti concede. Dobbiamo esser bravi a capire che hanno dei pregi e, come tutte le squadre, dei difetti. Dobbiamo impostare la partita nel modo in cui abbiamo studiato in questi giorni. Mi aspetto una squadra che ha delle qualità tecniche, sa palleggiare e ripartire. Una squadra che ha messo in difficoltà squadre importanti”.

Foto: Twitter Genoa