Nicola: “Il Sassuolo? Parlare di neopromossa è un po’ forzato, ha giocato 12 degli ultimi 13 anni in Serie A”

24/01/2026 | 15:53:09

Il tecnico della Cremonese, Davide Nicola, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo. Queste le sue parole:

“Il Sassuolo è una squadra organizzata, come abbiamo già visto all’andata, e sta facendo il suo campionato. Parlare di neopromossa è un po’ forzato, ha giocato 12 degli ultimi 13 anni in Serie A e dopo un anno difficile ha saputo subito risalire. Sono una società consolidata e una realtà che in questo campionato ha fatto tanto e dimostrato di esserci alla grande. Sarà una partita in cui la qualità dei loro interpreti potrebbe metterci in difficoltà, servirà affrontarli con rispetto e il presupposto che ognuno in questo campionato ha pregi e difetti. Ci siamo preparati per poter fare una partita importante sotto tutti i punti di vista. Gli indisponibili? Collocolo è entrato nella scorsa partita e lo reputo ampiamente recuperato, forse avrebbe potuto giocare più minuti ma sarebbe stato un azzardo. Payero è tornato ad allenarsi con la squadra e per lui cerchiamo solo di evitare rischi e averlo disponibile appieno per la prossima partita”.

Foto: sito Cremonese