Nicola: “Il risultato non rispecchia il valore della partita. Volevamo vincere”

Il tecnico del Genoa, Nicola, ha parlato al termine della gara persa per 3-0 contro il Torino. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport: “Dobbiamo lottare fino alla fine. Il risultato non rispecchia il valore della partita. Abbiamo creato tantissimo, volevamo vincere ma alla prima occasione abbiamo subito gol e sapevamo che erano bravi. Gli errori ci hanno condannato ma la partita è difficile da spiegare. Lo 0-3 sembra negativo ma non è andata in questo modo”.

FOTO: Twitter ufficiale Genoa