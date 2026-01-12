Nicola: “Il primo gol subito nasce da un fallo su Yildiz che non ho capito. Ci sono mancate energie”

12/01/2026 | 23:15:09

Il tecnico della Cremonese Davide Nicola ha parlato a Sky dopo il ko di Torino con la Juventus: “Si è sbagliato partita nel risultato finale, ma mi è piaciuto il coraggio con cui stavamo giocando, è stata una gara strana. Mi ha fatto innervosire il primo gol fortunoso, può accadere, ma nasce da un fallo su Yildiz che non ho capito, lì mi sono innervosito. Stavamo costruendo e giocando con coraggio, dopo il 2-0, preceduto da un’azione bella nostra, abbiamo subito, poi non siamo stati brillantissimi nelle energie. Abbiamo anche affrontato una Juve competitiva, peccato perché avevamo voglia di misurarci”.

Foto: sito Cremonese