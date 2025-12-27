Nicola: “Il Napoli è insieme all’Inter tra le più attrezzate e organizzate della Serie A. Incontriamo una grande squadra con grandi giocatori”

27/12/2025 | 15:30:14

Il tecnico della Cremonese, Davide Nicola, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli. Queste le sue parole:

“Se ogni tanto il Napoli lascia dei punti agli altri non dispiace, parliamo dei campioni d’Italia e di una squadra che, insieme all’Inter, è tra le più attrezzate e organizzate della Serie A oltre ad avere un allenatore straordinario. Saranno anche galvanizzati dalla vittoria della Supercoppa, i numeri dimostrano le differenze che ci sono tra noi e una squadra che ha obiettivi così importanti. Sappiamo che incontriamo una grande squadra con grandi giocatori abituati a questi ritmi. Noi etichettati come la rivelazione del campionato? Non so chi ci definisce così, se non è una semplice gufata spero che lo dicano a fine campionato: in quel caso ci farebbe piacere. Ad oggi non mi interessa”.

Foto: sito Cremonese