Nicola: “Il mio futuro al Cagliari? Conta solo l’obiettivo, non il resto”

10/05/2025 | 18:33:31

L’allenatore del Cagliari Davide Nicola, dopo il pareggio contro il Como di Fabregas, si è espresso a DAZN sul futuro, dopo aver praticamente acquisito la salvezza sulla panchina degli isolani: “Per me conta solo l’obiettivo della squadra. Ci metto l’anima, come tutti i ragazzi e i tifosi che ci seguono. Un unico desiderio che fatichiamo per raggiungere. Il resto non conta”.

FOTO: Instagram Nicola