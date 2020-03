Nicola: “Il Genoa è speciale, credo ciecamente nella salvezza”

Il tecnico del Genoa, Davide Nicola, ha partecipato ad un botta e risposta con i tifosi sui social: “Per me il Genoa è sempre stato qualcosa di speciale, prima da giocatore e ora da allenatore. – ha detto il tecnico – Qui mi sento a casa, è una realtà che mi fa stare bene e mi è naturale rappresentarla. Ora sono a Genova, in attesa. Il momento più bello? Gli applausi dei tifosi dopo la gara con la Lazio, mi sono reso conto che la gente iniziava ad apprezzare la nostra idea di gioco, è la dimostrazione che il calcio non è solo risultati, ma passione e riconoscimento da parte dei propri tifosi. Ci salveremo? Ci credo ciecamente”.

Foto: profilo Twitter personale Davide Nicola