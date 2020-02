Nicola: “Il Cagliari è nelle prime sette posizioni in classifica e questo vuol dire che ha avuto continuità di risultati. A noi serve la prestazione perché stiamo migliorando”

Torna davanti al proprio pubblico il Genoa nella sfida di domani pomeriggio contro il Cagliari. Alla vigilia è intervenuto l’allenatore dei liguri Davide Nicola per analizzare la sfida.

Di seguito una parte delle sue dichiarazioni.

“Il Cagliari è nelle prime sette posizioni in classifica e questo vuol dire che ha avuto continuità di risultati. E’ quella che anche noi dobbiamo cercare attraverso le prestazioni. Il Cagliari è una squadra qualitativa come tutte. Regna l’equilibrio in questo campionato e noi dobbiamo vederlo nell’ampiezza dei suoi 1500-1600 minuti e lasciare tre squadre dietro. Rispettando gli avversari ma essendo coscienti che se fai come nel primo tempo di Bergamo hai margini di miglioramento. A noi serve la prestazione perché stiamo migliorando. Io non presto attenzione a tutto ciò che mi distoglie dal creare un certo tipo di mentalità nel gruppo. Sono maniacale in tutto ciò che mi interessa: nel miglioramento individuale e di gruppo, non mi interessa quanto servirà e quando arriverà. Io so che intraprendendo questa strada abbiamo molte possibilità di trasferire quello che mettiamo negli allenamenti e ottenere i risultati“.

Foto: Twitter ufficiale Genoa