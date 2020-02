Nicola: “Il Bologna è fortissimo e ha ritmo. Voglio vedere un turbo-Genoa”

Alla vigilia della partita contro il Bologna è intervenuto in conferenza stampa il tecnico del Genoa Davide Nicola.

Ecco una parte delle sue parole.

“Tre risultati utili consecutivi fanno piacere ma sono pochi. La nostra condizione ci permette di dover accelerare: giocheremo in Emilia, terra di motori, voglio vedere un turbo-Genoa. Abbiamo acquisito delle consapevolezze e delle certezze che se ragioniamo da squadra possiamo migliorare. Mi aspetto un Bologna competitivo ma anche la voglia nostra di migliorare. Sono le stesse consapevolezze che dobbiamo mettere in campo a Bologna. Siamo una condizione di classifica che ci mette in condizione di accelerare. Loro sono fortissimi, hanno ritmo e noi non vogliamo essere da meno“.

