Nicola, i falsi indizi di ieri sulla conferma. E un destino già scritto

18/03/2026 | 13:45:55

Davide Nicola ha capito, nella serata di ieri, che la Cremonese avrebbe cambiato allenatore. Esattamente quando Tullio Tinti, agente di Marco Giampaolo, è entrato in contatto con Lecce chiedendo – a nome del club grigiorosso – il semaforo verde per liberarlo rispetto all’impegno con il club salentino. Il Lecce non ha opposto resistenza, da lì la discesa verso un accordo che è stato subito in discesa. La cosa buffa è che ieri, secondo la migliore specialità di quella casa, c’è stato chi aveva dato per scontato che Nicola sarebbe rimasto fino alla prossima trasferta di sabato a Parma. Salvo poi precipitarsi a cancellare quel tweet dal falso indizio per proporre – nel buio della notte – la solita minestra riciclata e fotocopiata dei giorni precedenti. Insomma, il buco e la toppa peggiore del buco. In realtà dal momento del contatto tra l’agente di Giampaolo e il Lecce è sembrato chiaro – chiarissimo – che la Cremonese si stesse preparando a cambiare, mossa disperata per non scendere dall’autobus salvezza.

Foto: sito Cremonese