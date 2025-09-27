Nicola: “Ho visto una Cremonese bellissima nel secondo tempo. Vardy? Settimana prossima tocca a lui”

27/09/2025 | 17:38:27

Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha commentato così il pareggio per 1-1 contro il Como, intervenendo a Dazn: “Sono soddisfatto della prova dei ragazzi, non era facile venire qui e fare la partita che abbiamo fatto. Il primo tempo mi è piaciuto fino al gol, ma sembrava avessimo troppo rispetto di un avversario comunque forte; noi, comunque, dobbiamo essere organizzati senza palla ed essere propositivi. Nella ripresa mi sono divertito molto, ho visto una squadra con fiducia: bellissima Cremonese, in entrambe le fasi di gioco. Ho dei calciatori a disposizione. So che non tutti hanno il minutaggio completo, sono contento di aver potuto schierare di nuovo Payero che è un calciatore importante per noi. Siamo stati un po’ timidi nel mettere Vardy, perché non volevamo correre rischi inutili, ma settimana prossima toccherà a lui. C’è chi deve ritrovare ritmo, ma può farlo solo giocando. Io cerco di tenere sempre tutti sulla corda”.

Fonte: Instagram Cremonese