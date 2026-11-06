Nicola: “Ho visto la convinzione di essere solidi e coraggiosi, siamo sulla strada giusta”

06/11/2026 | 23:29:58

Le parole di Davide Nicola a Sky Sport: “Oggi ho visto la convinzione di essere solidi e coraggiosi. Abbiamo fatto una prima mezz’ora molto buona, con tre o quattro occasioni da poter sfruttare per andare in gol. Sappiamo che dobbiamo migliorare, ma avevamo bisogno di capire che fossimo sulla strada giusta. Alla fine va bene così. Le prestazioni con Inter e Genoa erano già basate sulle nostre idee. Oggi abbiamo interpretato bene le altezze sul campo. Abbiamo un progetto tecnico-tattico che secondo noi da valore alle qualità dei giocatori. Abbiamo giocato tante partite in questi giorni e questo ci ha tolto tempo per lavorare”.

foto x venezia