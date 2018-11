Nicola: “Ho trovato un gruppo disponibile, chiedo applicazione. Roma? Nessuna paura. Su Lasagna…”

Davide Nicola, allenatore dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del suo debutto in panchina nella sfida contro la Roma: “Sono state un paio di settimane senza tanti giocatori impegnati con le nazionali. Ho conosciuto nella prima parte un gruppo di giocatori più ristretto, nella seconda quelli più noti. Mi sono occupato subito di far capire alla squadra la mia filosofia di gioco. L’errore non deve essere vissuto come una tragedia, ma come un passaggio per un percorso migliorativo. Voglio vedere già una squadra che sappia che l’errore c’è, ma si può rimediare come squadra: voglio passione, attenzione, coraggio e consapevolezza. I Nazionali? Come tutti i giocatori in giro per il mondo ci sono alcune situazioni di cui tenere conto: per fortuna abbiamo uno staff molto preparato e siamo sempre rimasti in contatto. Tutti sono rientrati con uno stato mentale curioso di dare il via a questo nuovo ciclo. Ogni volta che c’è un cambio c’è un adattamento a un modo di lavorare diverso. Voglio che la squadra apprenda i nuovi principi senza stravolgere, voglio chiedere alla squadra quei due-tre concetti da cambiare. Per me la filosofia di gioco è molto organizzata, serve aggressività ed equilibrio. Lasagna? Un ragazzo fantastico che è arrivato in Nazionale. Deve avere un ambiente a disposizione che sfrutti le sue qualità. Temere la Roma? Temere è un concetto che non mi appartiene. Battersi bene contro un avversario è un piacere, il concetto di temere è limitativo”.

Foto: Udinese Twitter